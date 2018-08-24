В Киеве проходит военный парад в честь Дня Независимости

Военный парад в центре Киева, приуроченный к 27-летию независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности, проходит на Крещатике в Киеве. Перед парадом после торжественного поднятия государственного флага была прочитана молитва за украинское войско, передает «Интерфакс»

В параде принимают участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания. Также в параде впервые за последние годы участвует армейская авиация — около 30 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.

Новшеством этого парада стало изменение обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него. Изменились советские приветствия военных со «Здравствуйте, товарищи!»-»Здравия желаем!» на «Слава Украине!»-»Героям слава!». После приветствия военнослужащие отвечают «Слава!». Командует парадом министр обороны Степан Полторак