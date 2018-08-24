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В Киеве проходит военный парад в честь Дня Независимости
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В Киеве проходит военный парад в честь Дня Независимости 

BFM.RU 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Военный парад в центре Киева, приуроченный к 27-летию независимости Украины и столетию возрождения украинской государственности, проходит на Крещатике в Киеве. Перед парадом после торжественного поднятия государственного флага была прочитана молитва за украинское войско, передает «Интерфакс».
В параде принимают участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания. Также в параде впервые за последние годы участвует армейская авиация — около 30 истребителей, штурмовиков, транспортных самолетов и вертолетов.
Новшеством этого парада стало изменение обращения министра обороны к военнослужащим и их отклик на него. Изменились советские приветствия военных со «Здравствуйте, товарищи!»-»Здравия желаем!» на «Слава Украине!»-»Героям слава!». После приветствия военнослужащие отвечают «Слава!». Командует парадом министр обороны Степан Полторак.
Парад принимает президент Украины, верховный главнокомандующий Петр Порошенко. Он заявил, что Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом. «Главное, дорогие мои, — мы избрали собственный путь развития и не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны», — сказал глава государства. Порошенко подчеркнул, что основная задача власти и нынешнего поколения — сделать независимость необратимой, превратить Украину в великую и сильную страну, «без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния».
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