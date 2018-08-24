Установлен новый порядок военной подготовки студентов гражданских вузов

Федеральным законом от 03.08.2018 N 309-ФЗ внесены изменения в некоторые действующие правовые акты, в том числе в Федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Закон закрепил новый порядок военной подготовки студентов гражданских вузов, а также регламентировал этот образовательный процесс.

Законом предусмотрено создание взамен существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах — учебных военных центров, военных кафедр, единых структурных подразделений — военных учебных центров.

Теперь студенты будут получать армейскую или флотскую специальность в военных учебных центров при вузах на основе договора с последующим прохождением военной службы по контракту. Таким студентам предусмотрена выплата дополнительной стипендии в зависимости от успеваемости по программе военной подготовки, а также другие выплаты в порядке и размере, определяемых Правительством Российской Федерации

В военных учебных центрах при гражданских вузах по отдельным учебным программам будут готовить не только офицеров, но и офицеров запаса, сержантов, солдат, старшин и матросов запаса.

Граждане, претендующие на офицерскую должность, смогут поступить в военный учебный центр при гражданском вузе до достижения возраста 24 лет.

Кандидатам в офицеры запаса, сержанты, солдаты, старшины и матросы запаса предоставлено право заключить договор на подобную учебу до 30-летнего возраста.

Если гражданин откажется после выпуска из вуза идти на контрактную службу, то он обязан возместить средства федерального бюджета, затраченные на его подготовку. При этом указанный гражданин подлежит призыву на военную службу как обычный призывник.

Закон вступает в силу с 31 января 2019 года. Фото: яндекс.картинки