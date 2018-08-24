Бомбардировщик ВВС США пересек опознавательную зону ПВО КНР

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 в четверг, 24 августа, пролетел через опознавательную зону ПВО Китая в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом свидетельствуют данные портала Aircraft Spots, отслеживающего полёты военных самолётов.

Истребитель с идентификационным номером POSSE02 взлетел с авиабазы Андерсен, расположенной на острове Гуам . В воздухе при содействии самолёта-заправщика KC-135R над воздушное судно дозаправилось над Филиппинским морем. После этого B-52 преодолел пролив Мияко, вошёл в опознавательную зону ПВО Китая в Восточно-Китайском море и после непродолжительного полёта на северо-восток вдоль границы зоны покинул её пределы. После этого бомбардировщик взял курс на Гуам.

Это не первый случай пролёта лайнера. Ранее 13 июня текущего года два бомбардировщика ВВС США B-52H после взлёта с авиабазы на Гуаме пролетели через воздушное пространство над газонефтяным месторождением Чуньсяо в Восточно-Китайском море. После этого они пролетели над японским архипелагом Амами, вернулись в Тихий океан и вернулись на авиабазу Андерсен.