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Бомбардировщик ВВС США пересек опознавательную зону ПВО КНР
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Бомбардировщик ВВС США пересек опознавательную зону ПВО КНР 

News.ru 18 минут назад
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 в четверг, 24 августа, пролетел через опознавательную зону ПВО Китая в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом свидетельствуют данные портала Aircraft Spots, отслеживающего полёты военных самолётов.
Истребитель с идентификационным номером POSSE02 взлетел с авиабазы Андерсен, расположенной на острове Гуам. В воздухе при содействии самолёта-заправщика KC-135R над воздушное судно дозаправилось над Филиппинским морем. После этого B-52 преодолел пролив Мияко, вошёл в опознавательную зону ПВО Китая в Восточно-Китайском море и после непродолжительного полёта на северо-восток вдоль границы зоны покинул её пределы. После этого бомбардировщик взял курс на Гуам.
Это не первый случай пролёта лайнера. Ранее 13 июня текущего года два бомбардировщика ВВС США B-52H после взлёта с авиабазы на Гуаме пролетели через воздушное пространство над газонефтяным месторождением Чуньсяо в Восточно-Китайском море. После этого они пролетели над японским архипелагом Амами, вернулись в Тихий океан и вернулись на авиабазу Андерсен.
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