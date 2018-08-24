Ещё
Российские военнослужащие потренировались сбивать боевые дроны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военнослужащие потренировались сбивать боевые дроны 

Свободная пресса 36 минут назад
Во время учений в Амурской области военные отражали налёты дронов условного противника. Кроме того они учились бороться с диверсантами. В учениях приняло участие порядка 500 военнослужащих.
«Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп незаконных вооруженных формирований на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Всего было отражено несколько десятков условных диверсий во время переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области. В учениях были задействованы подразделения военной полиции, обеспечения, боевые катеры, бронетранспортеры и даже квадроциклы.
Ранее «СП» писала о том, что во время военных учений в Туве горные стрелки использовали лошадей для доставки боеприпасов и других грузов.
Новости армии: В России начались международные военные учения
Свободная пресса: последние новости
Зенитно-ракетный комплекс врезался в здание после репетиции парада в Киеве Индия загоняет Су-57 в крутое пике Во время военных учений в горах Тувы решили использовать лошадей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи138
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»8
В деле группы Дятлова произошел новый поворот39
Госдеп потроллил Кремль215
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным279
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение