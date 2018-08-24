Российские военнослужащие потренировались сбивать боевые дроны

Во время учений в Амурской области военные отражали налёты дронов условного противника. Кроме того они учились бороться с диверсантами. В учениях приняло участие порядка 500 военнослужащих.

«Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп незаконных вооруженных формирований на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Всего было отражено несколько десятков условных диверсий во время переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области. В учениях были задействованы подразделения военной полиции, обеспечения, боевые катеры, бронетранспортеры и даже квадроциклы.

Ранее «СП» писала о том, что во время военных учений в Туве горные стрелки использовали лошадей для доставки боеприпасов и других грузов.