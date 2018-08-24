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Названы преимущества новой противорадиолокационной ракеты
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Названы преимущества новой противорадиолокационной ракеты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Боевая эффективность противорадиолокационной ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущей версией, сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
«Боевая эффективность ракеты в сравнении с предыдущим аналогом ракеты Х-58Э увеличена в 2,5 раза», — передает ТАСС сообщение КТРВ на форуме «Армия-2018».
«Габариты и размеры ракеты уменьшены, что помогло обеспечить ее внутрифюзелляжное размещение. Реализован цифровой обмен информацией со всеми типами носителей. В ракете реализована одна широкополосная головка самонаведения вместо пяти, которая обеспечивает работу во всем диапазоне частот целей».
Напомним, в четверг в холдинге «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018» сообщили, что в России создается новое поколение противотанковых ракет создается в России.
На полях форума «Армия-2018» Минобороны заключило 31 контракт на поставку военной техники на сумму более 130 млрд рублей. Среди заказанной техники — боевые корабли, новейшие истребители, бронетехника и другое современное оружие.
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