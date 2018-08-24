Названы преимущества новой противорадиолокационной ракеты

Боевая эффективность противорадиолокационной ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущей версией, сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

«Боевая эффективность ракеты в сравнении с предыдущим аналогом ракеты Х-58Э увеличена в 2,5 раза», — передает ТАСС сообщение КТРВ на форуме «Армия-2018».

«Габариты и размеры ракеты уменьшены, что помогло обеспечить ее внутрифюзелляжное размещение. Реализован цифровой обмен информацией со всеми типами носителей. В ракете реализована одна широкополосная головка самонаведения вместо пяти, которая обеспечивает работу во всем диапазоне частот целей».

Напомним, в четверг в холдинге «Высокоточные комплексы» на форуме «Армия-2018» сообщили, что в России создается новое поколение противотанковых ракет создается в России.