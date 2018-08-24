Ещё
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Боевая эффективность новой противорадиолокационной ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущей версией — Х-58Э. Об этом сообщили в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) на форуме «Армия-2018».
"Габариты и размеры новой ракеты уменьшены, что помогло обеспечить ее внутрифюзелляжное размещение. Реализован цифровой обмен информацией со всеми современными типами носителей. В ракете реализована одна широкополосная головка самонаведения вместо пяти, которая обеспечивает работу во всем диапазоне частот целей. Боевая эффективность ракеты в сравнении с предыдущим аналогом ракеты Х-58Э увеличена в 2,5 раза", — рассказали в КТРВ.
Длина новой ракета уменьшена до 4,19 м, уменьшен размах крыла до 0,8 м. Увеличена дальность полета при стрельбе с минимальной высоты 200 м — с 46 км до 76 км, при стрельбе с высоты в 20 км — с 200 км до 245 км.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.
ТАСС: последние новости
Командующий ВВС Мьянмы провел "тест-драйв" истребителя Су-30СМ США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400 Посольство РФ: российские корабли при прохождении через Ла-Манш не создают угрозы Британии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть на отдыхе: семейную пару нашли повешенной в Сочи138
Лещенко оконфузился на съемках «Голоса»8
В деле группы Дятлова произошел новый поворот39
Госдеп потроллил Кремль215
Решение Лукашенко омрачило встречу с Путиным279
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение