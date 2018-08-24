США вновь признали превосходство российского оружия

В Америке вновь обеспокоены силой российского оружия. Эксперты National Interest проанализировали последние достижения Москвы в сфере оборонно-промышленного комплекса и пришли к неприятному выводу. Они признали, что наши военные могут иметь слишком большое преимущество перед НАТО . Причем сразу в трех областях.

В исследовании подробно описаны успехи России в создании «концепции сдерживания» при помощи сверхдальнобойных ракетных систем. Оценили и стремительно растущие возможности в общевойсковом бою и так называемых кибервойнах, передает телеканал «Россия 24».

Авторы статьи утверждают, что с учетом этого Москве даже не обязательно привлекать свой ядерный потенциал в случае вооруженного конфликта с НАТО.