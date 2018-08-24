В Забайкальском крае военная полиция и ВАИ переведены на усиленный режим несения службы

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.

Забайкальском крае подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции переведены на усиленный режим несения службы в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей Восточного военного округа.

В ходе практической части мероприятий военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.

Помимо этого, военные полицейские отрабатывают задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, находящихся на вооружении.

Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей и военнослужащими подразделений ВАИ инспекторы военной полиции отрабатывают задачи по блокированию и уничтожению условных террористов, пытающихся совершить нападение на военные объекты и колонны техники.

На учебно-тренировочном комплексе Цугол организованы специальные посты, где военные полицейские и экипажи ВАИ осуществляют контроль движением автотранспорта по полигону, проверку транспортных средств и недопущение посторонних автомобилей на территорию военного объекта.