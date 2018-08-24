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В Забайкальском крае военная полиция и ВАИ переведены на усиленный режим несения службы
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В Забайкальском крае военная полиция и ВАИ переведены на усиленный режим несения службы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.
В Забайкальском крае подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции переведены на усиленный режим несения службы в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей Восточного военного округа.
В ходе практической части мероприятий военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.
Помимо этого, военные полицейские отрабатывают задачи по совершенствованию навыков применения различных типов нелетального оружия и специальных средств, находящихся на вооружении.
Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей и военнослужащими подразделений ВАИ инспекторы военной полиции отрабатывают задачи по блокированию и уничтожению условных террористов, пытающихся совершить нападение на военные объекты и колонны техники.
На учебно-тренировочном комплексе Цугол организованы специальные посты, где военные полицейские и экипажи ВАИ осуществляют контроль движением автотранспорта по полигону, проверку транспортных средств и недопущение посторонних автомобилей на территорию военного объекта.
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