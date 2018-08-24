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Военные полицейские впервые обеспечили комплексную безопасность на речной переправе крупной группировки войск
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Военные полицейские впервые обеспечили комплексную безопасность на речной переправе крупной группировки войск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Она выдержала испытание налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой.
Подразделения военной полиции Восточного военного округа отразили десятки условных диверсий и нападений во время организации переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области. Впервые военнослужащие военной полиции организовали охрану переправочных средств на патрульных катерах.
Для координации работы по комплексной безопасности был развернут штаб, в который вошли представители региональных силовых структур области. Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены.
В обеспечении правопорядка на переправе от ВВО было задействовано около 500 сотрудников военной полиции и подразделений обеспечения, катера для патрулирования и отражения нападения групп «диверсантов» с водной поверхности, бронетранспортеры БТР-82А, квадроциклы, а также боевое оружие и спецсредства нелетального действия.
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