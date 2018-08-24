Военные полицейские впервые обеспечили комплексную безопасность на речной переправе крупной группировки войск

Она выдержала испытание налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой.

Подразделения военной полиции Восточного военного округа отразили десятки условных диверсий и нападений во время организации переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области . Впервые военнослужащие военной полиции организовали охрану переправочных средств на патрульных катерах.

Для координации работы по комплексной безопасности был развернут штаб, в который вошли представители региональных силовых структур области. Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены.

В обеспечении правопорядка на переправе от ВВО было задействовано около 500 сотрудников военной полиции и подразделений обеспечения, катера для патрулирования и отражения нападения групп «диверсантов» с водной поверхности, бронетранспортеры БТР-82А, квадроциклы, а также боевое оружие и спецсредства нелетального действия.