СМИ рассказали, в чем Россия превосходит НАТО

Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) считают, что российская армия в некоторых случаях превосходит по своей мощи американскую. С таким заявлением выступила старший научный сотрудник организации Лайза Сэмп. Ее слова привело издание Natioanl Interest.

Эксперт уточнила, что речь идет лишь о некоторых регионах на территории Центральной и Восточной Европы. В масштабах всего мира, по мнению Сэмп, Россия не в силах соперничать с США в плане армий. Способны на такое были только войска СССР, подчеркнул она.

Несмотря на некоторую «ограниченность», российские военные все же могут выступить в качестве конкурентов американских сил, признала специалист. Страна, утверждает она, обладает определенным потенциалом и ресурсами, чтобы ответить на вызовы Вашингтона и его союзников в отдельно взятом регионе.

Сэмп добавила, что армия РФ опережает американскую в плане создания сдерживающей «защитной сферы». Помогают в этом дальнобойные ракетные системы (концепция сдерживания A2/AD). Русские, считает она, превосходят военных США в общевойсковом бою и кибервойнах.