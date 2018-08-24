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СМИ рассказали, в чем Россия превосходит НАТО
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СМИ рассказали, в чем Россия превосходит НАТО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Центре стратегических и международных исследований США (CSIS) считают, что российская армия в некоторых случаях превосходит по своей мощи американскую. С таким заявлением выступила старший научный сотрудник организации Лайза Сэмп. Ее слова привело издание Natioanl Interest.
Эксперт уточнила, что речь идет лишь о некоторых регионах на территории Центральной и Восточной Европы. В масштабах всего мира, по мнению Сэмп, Россия не в силах соперничать с США в плане армий. Способны на такое были только войска СССР, подчеркнул она.
Несмотря на некоторую «ограниченность», российские военные все же могут выступить в качестве конкурентов американских сил, признала специалист. Страна, утверждает она, обладает определенным потенциалом и ресурсами, чтобы ответить на вызовы Вашингтона и его союзников в отдельно взятом регионе.
Сэмп добавила, что армия РФ опережает американскую в плане создания сдерживающей «защитной сферы». Помогают в этом дальнобойные ракетные системы (концепция сдерживания A2/AD). Русские, считает она, превосходят военных США в общевойсковом бою и кибервойнах.
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