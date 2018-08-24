Американские эксперты назвали военные сферы, где Россия обошла США

Сэм заявила, что Россия обогнала США в области создания сдерживающей «защитной сферы» с помощью дальнобойных ракетных систем (концепция сдерживания A2/AD), а также в общевойсковом бою и кибервойнах, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

Эксперт указала, что отставание США от России ощутимо, особенно явно оно прослеживается в Центральной и Восточной Европе. При этом Сэмп отметила, что соперничество Москвы и Вашингтона по всему миру кажется сомнительным.

Однако Россия имеет большой потенциал и ресурсы, чтобы отвечать на вызовы США и их союзников в отдельных регионах.

В свою очередь экс-заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас заявила, что Россия, в отличие от США, грамотно проводит модернизацию Вооруженных сил, несмотря на не самые высокие расходы на оборону.

Она подчеркнула, что Москва занимается наращиванием сил в таких ключевых сферах, как крылатые ракеты и системы ПВО, что в будущем приведет к большим проблемам у Вашингтона.

Ранее в США объяснили невозможность завоевания России. Военный эксперт оценил доводы американской стороны.