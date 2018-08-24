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Пентагон сообщил об успешных испытаниях ракеты-приманки
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Пентагон сообщил об успешных испытаниях ракеты-приманки 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Успешными назвали в США испытания ракеты MALD-X, которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника.
Тестовые запуски были проведены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу у побережья штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное в четверг заявление Пентагона.
Структура MALD-X позволяет быстро адаптировать ее для различных задач, подчеркнул директор аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк.
Детали ракеты не разглашаются. Однако известно, что ее задача — сымитировать боевые самолеты, чтобы сбить с толку ПВО противника. При этом реальные боевые истребители или бомбардировщики получают значительное преимущество, поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты.
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