Пентагон сообщил об успешных испытаниях ракеты-приманки

Успешными назвали в США испытания ракеты MALD-X, которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника.

Тестовые запуски были проведены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу у побережья штата Калифорния. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное в четверг заявление Пентагона.

Структура MALD-X позволяет быстро адаптировать ее для различных задач, подчеркнул директор аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк.

Детали ракеты не разглашаются. Однако известно, что ее задача — сымитировать боевые самолеты, чтобы сбить с толку ПВО противника. При этом реальные боевые истребители или бомбардировщики получают значительное преимущество, поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты.