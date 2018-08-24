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Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты MALD-X
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Пентагон сообщил об успешном испытании ракеты MALD-X 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в четверг сообщило об успешном испытании ракеты MALD-X, которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника. Об этом говорится в распространенном заявлении Пентагона.
По данным ведомства, успешные полеты аппаратов были проведены 20 и 22 августа на базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу у побережья штата Калифорния. По словам Криса Шэнка — директора аппарата стратегических возможностей при управлении заместителя министра обороны по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам, структура MALD-X позволяет быстро адаптировать ее для различных задач.
Деталей относительно новых аппаратов не приводится, однако их задача — сымитировать реальные боевые самолеты ВВС с тем, чтобы сбить с толку ПВО противника. При этом настоящие боевые истребители или бомбардировщики получают значительное преимущество, поскольку ложные цели воспринимаются радарами так же, как и полноценные самолеты.
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