Стало известно о наделении Су-57 искусственным интеллектом

Истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, приближающий его к перспективным самолетам шестого поколения, заявил источник в авиапроме.

«Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения», — сообщил источник РИА «Новости»

По его словам, на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.

Напомним, в июле стало известно, что на истребителе Су-57 испытывают элементы для боевого самолета шестого поколения.

В том же месяце сообщалось, что перспективный истребитель шестого поколения получит возможность автономно выполнять любые боевые задачи.