Это еще цветочки: «Гвоздика» и «Акация» разнесли мишени в ходе проверки боеготовности войск

Проверка боеготовности войск стартовала 20 августа в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018», которые состоятся этой осенью.

Минобороны показало видео, снятое в ходе четвертого дня внезапной проверки войск РФ . На кадрах запечатлены артиллерийские стрельбы из САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация» и Мста-С, полеты авиации Тихоокеанского флота, а также работа беспилотников по прикрытию миротворческих сил и десантирование десантно-штурмового подразделения бригады ВДВ.

«В артиллерийских стрельбах задействовано более одной тысячи военнослужащих округа, а также около 400 единиц орудий и машин технического обеспечения, среди которых САУ 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», Мста-С, БМ-21 «Град», а также противотанковые комплексы «Штурм-С» и минометы 2С12 «Сани»», — сообщили в Минобороны.

В Приморье летчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали задачи вывода сил из-под удара условного противника. По легенде учения не исключалась возможность нанесения противником массированных ударов по инфраструктуре ряда военных аэродромов.

«С целью упредить удары и их возможные последствия, в воздух по тревоге были подняты истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты Ил-38 противолодочной авиации, которые осуществили вылеты в районы несения боевого дежурства. Часть самолетов была экстренно перебазирована на запасные аэродромы», — говорится в сообщении Минобороны.

На полигоне Рощинский в Самарской области Центрального военного округа подразделения беспилотных летательных аппаратов гвардейской общевойсковой армии с помощью недавно поступивших на вооружение «умных» беспилотников нового формата «Леер-3» организовали прикрытие миротворческих сил в ходе разъединения конфликтующих сторон.

«С помощью БПЛА были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Беспилотники такого типа используются для выведения из строя дистанционных взрывчатых устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

На двух полигонах в Приморском крае , подразделения отдельной десантно-штурмовой бригады приступили к проведению тактического учения в условиях применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

В районе морского десантного полигона Бамбурово Тихоокеанского флота проведено десантирование личного состава десантно-штурмового подразделения бригады. Высадка воздушного десанта осуществлялась с 7 военно-транспортных самолетов Ил-76. В ней было задействовано порядка 130 военнослужащих и 6 боевых машин десанта БМД-2.

В ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.