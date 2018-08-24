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Су-57 наделят искусственным интеллектом
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Су-57 наделят искусственным интеллектом 

News.ru 47 минут назад
Фото: News.ru
Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет наделен искусственным интеллектом. Модернизация приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.
По словам источника РИА Новости в авиационной промышленности, система управления и обзорно-прицельное оборудование будут доведены до автоматического режима боевого применения.
Собеседник агентства также сообщил, что на Су-57 отработают перспективный бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.
Первый серийный Су-57 поступит на вооружение в Военно-космические силы РФ в 2019 году.
Ранее News.ru писал о том, что истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил свои боевые характеристики в ходе конфликта в Сирии. Пилотные образцы самолёта были отправлены на авиабазу Хмеймим ещё полгода назад.
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