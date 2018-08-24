Су-57 наделят искусственным интеллектом

Российский истребитель пятого поколения Су-57 будет наделен искусственным интеллектом. Модернизация приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.

По словам источника РИА Новости в авиационной промышленности, система управления и обзорно-прицельное оборудование будут доведены до автоматического режима боевого применения.

Собеседник агентства также сообщил, что на Су-57 отработают перспективный бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.

Первый серийный Су-57 поступит на вооружение в Военно-космические силы РФ в 2019 году.

Ранее News.ru писал о том, что истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил свои боевые характеристики в ходе конфликта в Сирии. Пилотные образцы самолёта были отправлены на авиабазу Хмеймим ещё полгода назад.