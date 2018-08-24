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Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Хабаровске
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Военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
24–26 августа на аэродроме Хабаровск-Центральный (Большой аэродром) Восточного военного округа пройдет Международный военно-технический форум «Армия-2018», ообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как сообщается, хабаровчане и гости краевой столицы смогут ознакомиться с современной военной техникой и стрелковым оружием, стоящими на вооружении войск ВВО.
Авиацию представят героями новостных выпусков с полей сражений в Сирии — новейшими истребителями поколения 4++ Су-35С, истребителем-бомбардировщиком Су-34, транспортно-штурмовым вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор», ударным Ка-52 «Аллигатор». Продемонстрируют самолеты Ту-134УБЛ, Ан-12, Ан-26, а также самый большой в мире транспортно-десантный вертолет Ми-26.
Посетители выставки увидят системы противовоздушной обороны, в частности, пусковую установку зенитной ракетной системы С-300ПС и радиолокационную станцию «Каста». Ракетные войска представит пусковая установка новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Сухопутные войска будут представлены танками Т-72Б3, Т-80, боевыми машинами пехоты БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, новыми бронированными автомобилями «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплексом радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».
Работа форума начнется с 10 часов утра 24 августа и будет продолжаться по 26 августа. На период работы форума пропуск желающих посетить аэродром будет осуществляться через проходную КПП у торгового центра «Золотые Башни» (Восточное шоссе, 41)
Важно: заезжать через КПП на личном транспорте будет запрещено. В период работы форума предусмотрена шоу-программа, выступления творческих коллективов ВВО, а также будет функционировать выездной пункт отбора граждан на военную службу по контракту.
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