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Семнадцать самолетов вели разведку у границ РФ за последнюю неделю
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Семнадцать самолетов вели разведку у границ РФ за последнюю неделю 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За тот же период боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались в воздух для перехвата.
За прошедшую неделю семнадцать летательных аппаратов иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
На разведку отреагировали силы ВКС РФ. За тот же период боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались в воздух для перехвата с целью недопущения нарушения государственной границы России.
В опубликованной инфографике приводятся и другие цифры из жизни ВС РФ за прошедшую неделю. Часть из них посвящена внезапной комплексной проверке боеготовности вооруженных сил страны, которая стартовала 20 августа в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018».
Во внезапной проверке боеготовности были задействованы более 900 танков, около 300 судов и военных кораблей, тысяча летательных аппаратов. Кроме того, в маневрах поучаствовали более 260 тысяч российских военнослужащих, которые использовали около 31 тысячи единиц вооружения и военной техники.
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