Семнадцать самолетов вели разведку у границ РФ за последнюю неделю

За тот же период боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались в воздух для перехвата.

За прошедшую неделю семнадцать летательных аппаратов иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации . Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

На разведку отреагировали силы ВКС РФ. За тот же период боевые истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз поднимались в воздух для перехвата с целью недопущения нарушения государственной границы России.

В опубликованной инфографике приводятся и другие цифры из жизни ВС РФ за прошедшую неделю. Часть из них посвящена внезапной комплексной проверке боеготовности вооруженных сил страны, которая стартовала 20 августа в рамках подготовки к масштабным учениям «Восток-2018».

Во внезапной проверке боеготовности были задействованы более 900 танков, около 300 судов и военных кораблей, тысяча летательных аппаратов. Кроме того, в маневрах поучаствовали более 260 тысяч российских военнослужащих, которые использовали около 31 тысячи единиц вооружения и военной техники.