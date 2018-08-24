Боевую авиацию и корабли покажут зрителям на форуме «Армия-2018» на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК , 24 августа. / ТАСС /. Международный военно-технический форум «Армия-2018» начинает работу в пятницу во Владивостоке и Хабаровске . На нем будут представлены образцы современной техники и авиации, стоящие на вооружении в Восточном военном округе, а также боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота.

"Более 150 образцов вооружения и военной техники будет представлено в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» во Владивостоке, который пройдет в период с 24 по 26 августа на шести площадках в столице Приморья. Основной площадкой форума станет причал Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Планируется, что на причале будут представлены боевые корабли и суда Тихоокеанского флота, экспозиция боевой техники береговых войск ВМФ, снаряжения (оборудования) Сухопутных войск, тылового обеспечения, поисково-спасательной службы", — сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский

В столице Приморья гости форума смогут увидеть пусковые установки новейших береговых ракетных комплексов «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки, специальную технику, современное стрелковое вооружение. На аэродроме Центральная Угловая посетители смогут ознакомиться с образцами авиационной техники морской авиации ВМФ, самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО Восточного военного округа и авиации ДОСААФ . Здесь будут размещены истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-27 и Ка-29, военно-транспортные самолеты, а также легкомоторная авиация, современные зенитные ракетные комплексы. В филиале парка «Патриот» на острове Русский на «Ворошиловской батарее» предполагается развернуть экспозицию образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода.

Как сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев, в Хабаровске в рамках форума будут представлены вертолеты армейской авиации: транспортно-штурмовой Ми-8АМТШ «Терминатор», ударный Ка-52 «Аллигатор» и самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет Ми-26. Кроме того, зрители смогут увидеть танки Т-72Б3, Т-80, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, бронированные автомобили «Тайфун-К» и «Тигр», а также комплекс РЭБ «Красуха-4», пусковую установку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и современные образцы стрелкового оружия.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся в подмосковной Кубинке 21 августа и будет работать до 26 августа.