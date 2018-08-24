США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400

Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что «наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность».

Науэрт также не ответила на вопрос, могут ли США ввести дополнительные санкции в отношении этих стран из-за поставок С-400, заявив, что ранее в Госдепартаменте дали понять, «какие действия могут вызвать введение санкций».

В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Решение Турции о приобретении С-400 связано со срочной необходимостью по защите страной своего воздушного пространства.