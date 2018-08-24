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США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400
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США считают, что Турции не следует приобретать зенитные ракетные системы С-400 

ТАСС 19 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что «наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность».
Науэрт также не ответила на вопрос, могут ли США ввести дополнительные санкции в отношении этих стран из-за поставок С-400, заявив, что ранее в Госдепартаменте дали понять, «какие действия могут вызвать введение санкций».
В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Решение Турции о приобретении С-400 связано со срочной необходимостью по защите страной своего воздушного пространства.
Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят.
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