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Около 200 военнослужащих Киргизии и Таджикистана прибыли на Урал для участия в учении ШОС «Мирная миссия-2018»
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Около 200 военнослужащих Киргизии и Таджикистана прибыли на Урал для участия в учении ШОС «Мирная миссия-2018» 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На аэродроме Шагол приземлился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 100 военнослужащих Киргизии и 100 военнослужащих Таджикистана со штатным вооружением.
Около 200 военнослужащих армий Республики Киргизии и Республики Таджикистан прибыли в Челябинскую область для участия в совместных международных антитеррористических учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018».
На аэродроме Шагол приземлился военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 100 военнослужащих Киргизии и 100 военнослужащих Таджикистана со штатным вооружением.
С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств — членов ШОС «Мирная миссия — 2018». В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях «Мирная миссия — 2018» будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.
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