За три дня МВТФ «Армия-2018» посетило свыше 189 тыс. гостей 

По их мнению, самыми интересными площадками парка «Патриот» являются конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.
За третий день работы МВТФ «Армия-2018» его площадки и экспозиции посетило до 69,5 тыс. представителей оборонно-промышленного комплекса, иностранных делегатов, разработчиков и учёных. Всего за три дня форум посетило 189543 человек.
Социологи научно-исследовательского центра ВС РФ продолжают опрос участников и посетителей военно-технического форума. По мнению гостей мероприятия, самыми интересными площадками парка «Патриот» являются конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.
Среди экспозиций, представленных Министерством обороны РФ, наибольшей популярностью пользуются стенды Главного управления кадров, пункта отбора на военную службу пол контракту, Военного университета, научных рот высших учебных заведений.
Также, посетители форума выразили свое отношение к современной российской армии. Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что Вооруженные Силы России способны защитить страну в случае реальной военной угрозы, а 71% считает военную службу престижной. Более чем каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости наряду с историей российского государства (50%), культурой и традициями народов России (27%).