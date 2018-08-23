За три дня МВТФ «Армия-2018» посетило свыше 189 тыс. гостей

По их мнению, самыми интересными площадками парка «Патриот» являются конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.

За третий день работы МВТФ «Армия-2018» его площадки и экспозиции посетило до 69,5 тыс. представителей оборонно-промышленного комплекса, иностранных делегатов, разработчиков и учёных. Всего за три дня форум посетило 189543 человек.

Социологи научно-исследовательского центра ВС РФ продолжают опрос участников и посетителей военно-технического форума. По мнению гостей мероприятия, самыми интересными площадками парка «Патриот» являются конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.

Среди экспозиций, представленных Министерством обороны РФ , наибольшей популярностью пользуются стенды Главного управления кадров, пункта отбора на военную службу пол контракту, Военного университета, научных рот высших учебных заведений.

Также, посетители форума выразили свое отношение к современной российской армии. Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что Вооруженные Силы России способны защитить страну в случае реальной военной угрозы, а 71% считает военную службу престижной. Более чем каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости наряду с историей российского государства (50%), культурой и традициями народов России (27%).