В Военной академии РВСН все более активно внедряется подготовка специалистов робототехники военного и специального назначения

На площадке МВТФ «Армия-2018» состоялся круглый стол на тему: «Актуальные вопросы реализации Концепции развития и применения робототехнических комплексов военного назначения в интересах РВСН ».

Сегодня на площадке международного форума «АРМИЯ-2018» в рамках научно-деловой программы состоялся круглый стол на тему: «Актуальные вопросы реализации Концепции развития и применения робототехнических комплексов военного назначения в интересах РВСН».

Принципиально новым направлением, которое все более активно внедряется в систему подготовки специалистов Военной академии РВСН имени Петра Великого, является реализация учебных программ по робототехнике военного и специального назначения.

Основной целью роботизации Вооруженных Сил Российской Федерации является придание нового качества средствам вооруженной борьбы в интересах повышения эффективности выполнения боевых задач. При этом особое внимание уделяется рациональному сочетанию возможностей человека и техники.

Одним из главнейших условий эффективного управления техническими движущимися и не движущимися объектами, а также обеспечение их грамотной эксплуатации, является высокопрофессиональная подготовка специалистов. Особые требования предъявляются к персоналу, который обеспечивает управление робототехническими средствами систем вооружения, сложными и опасными процессами.

При подготовке специалистов по эксплуатации робототехнических комплексов будет учитываться использование робототехнических комплексов (РТК) которые приводят к повышению эффективности решения известных и появлению возможности выполнения новых задач, недоступных для решения человеком.

Для подготовки специалистов по РТК ВН Военной академией РВСН имени Петра Великого был разработан Проект Федерального государственного образовательного стандарта «Робототехника военного и специального назначения» с присвоением выпускнику квалификации «инженер», который успешно прошел экспертизу и лег в основу создания новой специальности.