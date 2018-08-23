Ещё
Демонстрация мощи передовой военной техники РФ: лучшие кадры второго дня «Армии-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Демонстрация мощи передовой военной техники РФ: лучшие кадры второго дня «Армии-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в Подмосковье.
Динамические показы форума «Армия-2018» прошли в сухопутном кластере. «Звезда» собрала все самые яркие кадры презентации военное техники со второго дня форума.
Помимо прочего зрители на полигоне смогли увидеть гусеничный робот «Нерехта», управлять которым можно даже с беспилотника. Перспективные танки Т-90М, которые в этом году показали впервые.
Также были продемонстрированы возможности модернизированной бронемашины пехоты «Басурманин», БМП-2М «Бережок», реактивных систем «Торнадо-Г», а также мощь самоходных противотанковых пушек «Спрут», комплексов «Корнет» и «Хризантема».
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в Подмосковье.
ТК «Звезда»: последние новости
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 произведут 30 залпов во время салюта в Курске Модель легкого многоцелевого авианосца представили на «Армии-2018» В рамках первого дня работы форума «Армия-2018» состоялся динамический показ перспективных образцов ВВСТ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад в Крыму, покаяние Порошенко и другие события дня8
Семейную пару нашли повешенной над колодцем13
Раскрыта причина «исчезновения» Медведева190
Смерть перечеркнула планы Степаненко13
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова52
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение