Демонстрация мощи передовой военной техники РФ: лучшие кадры второго дня «Армии-2018»

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в Подмосковье

Динамические показы форума «Армия-2018» прошли в сухопутном кластере. «Звезда» собрала все самые яркие кадры презентации военное техники со второго дня форума.

Помимо прочего зрители на полигоне смогли увидеть гусеничный робот «Нерехта», управлять которым можно даже с беспилотника. Перспективные танки Т-90М, которые в этом году показали впервые.

Также были продемонстрированы возможности модернизированной бронемашины пехоты «Басурманин», БМП-2М «Бережок», реактивных систем «Торнадо-Г», а также мощь самоходных противотанковых пушек «Спрут», комплексов «Корнет» и «Хризантема».

Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит с 21 по 26 августа в Подмосковье.