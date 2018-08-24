Заводы Дальнего Востока построят ракетные корабли для Минобороны

Два завода Дальнего Востока подписали на международном форуме «Армия-2018» контракты на строительство ракетных кораблей для Министерства обороны России . Об этом сообщили на сайте Министерства РФ по Развитию Дальнего Востока.

Два дальневосточных завода построят шесть ракетных кораблей проекта «Каракурт» для Минобороны России. Они появятся до 2026 года.