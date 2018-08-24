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Заводы Дальнего Востока построят ракетные корабли для Минобороны
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Заводы Дальнего Востока построят ракетные корабли для Минобороны 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Два завода Дальнего Востока подписали на международном форуме «Армия-2018» контракты на строительство ракетных кораблей для Министерства обороны России. Об этом сообщили на сайте Министерства РФ по Развитию Дальнего Востока.
Два дальневосточных завода построят шесть ракетных кораблей проекта «Каракурт» для Минобороны России. Они появятся до 2026 года.
Владивостокская «Восточная верфь» построит первые два малых корабля до 2023 года. Оставшиеся четыре будут переданы в Комсомольск-на-Амуре флоту «Амурский судостроительный завод» до 2026 года.
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