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Минобороны закажет модульные блок-посты и сооружения из композитов для Арктики
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Минобороны закажет модульные блок-посты и сооружения из композитов для Арктики 

ТАСС 1 час назад
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Композитные сооружения и модульные блок-посты планируется создать в интересах российской армии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ на форуме «Армия-2018».
"В ходе дискуссий были выработаны основные векторы развития средств фортификационной защиты войск в ближайшей перспективе, в том числе создание универсального модульного блок-поста и сооружений из композитных материалов для применения в арктических условиях", — рассказали в российском военном ведомстве.
Перспективные образцы фортификации войск обсудили на круглом столе в ходе форума. В дискуссии приняли участие военные специалисты и представители оборонной промышленности.
"Также разрабатываются модульные средства для гарантированного предотвращения несанкционированного проезда через блок-посты и сооружения с дистанционно управляемыми огневыми комплексами средств ближнего боя", — отметили в Минобороны.
Создание новых средств фортификационной защиты будет учитывать географию расположения, погодные и оперативно-тактические условия, в которых находятся войска. Для создания образцов предполагается использование отечественных инновационных технологий и материалов.
С 21 по 26 августа в Подмосковье проходит Международный военно-технический форум «Армия-2018», организатором которого выступает Минобороны РФ.
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