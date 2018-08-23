Минобороны закажет модульные блок-посты и сооружения из композитов для Арктики

"В ходе дискуссий были выработаны основные векторы развития средств фортификационной защиты войск в ближайшей перспективе, в том числе создание универсального модульного блок-поста и сооружений из композитных материалов для применения в арктических условиях", — рассказали в российском военном ведомстве.

Перспективные образцы фортификации войск обсудили на круглом столе в ходе форума. В дискуссии приняли участие военные специалисты и представители оборонной промышленности.

"Также разрабатываются модульные средства для гарантированного предотвращения несанкционированного проезда через блок-посты и сооружения с дистанционно управляемыми огневыми комплексами средств ближнего боя", — отметили в Минобороны.

Создание новых средств фортификационной защиты будет учитывать географию расположения, погодные и оперативно-тактические условия, в которых находятся войска. Для создания образцов предполагается использование отечественных инновационных технологий и материалов.

С 21 по 26 августа в Подмосковье проходит Международный военно-технический форум «Армия-2018», организатором которого выступает Минобороны РФ.