МИД: заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой вводят в заблуждение

Заявления НАТО о готовности к диалогу обсуждать вопросы авиационной безопасности при полётах над Балтийским морем «вводят в заблуждение», так как со стороны альянса не наблюдается должного интереса в данном вопросе, заявили в МИД России

«Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Там также отметили, что Россия дважды инициировала в Совете Россия-НАТО с участием военных экспертов обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря, однако не встретила отклика.