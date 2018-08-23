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МИД: заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой вводят в заблуждение
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МИД: заявления НАТО о готовности обсуждать полёты над Балтикой вводят в заблуждение 

RT на русском 1 час назад
Заявления НАТО о готовности к диалогу обсуждать вопросы авиационной безопасности при полётах над Балтийским морем «вводят в заблуждение», так как со стороны альянса не наблюдается должного интереса в данном вопросе, заявили в МИД России.
«Уверения натовских коллег о готовности к диалогу либо говорят об их забывчивости, либо сознательно вводят в заблуждение», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел.
Там также отметили, что Россия дважды инициировала в Совете Россия-НАТО с участием военных экспертов обсуждение проблематики авиабезопасности в регионе Балтийского моря, однако не встретила отклика.
20 августа в Латвии начались крупнейшие военные учения «Намейс-2018», которые продлятся до 2 сентября. Командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калниньш заявил, что на учениях будет проверяться способность ВС защитить страну от угроз любого вида.
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