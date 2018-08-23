В Сибири, Поволжье и на Урале в обеспечении практических действий войск в ходе учений задействованы 16 тыс. специалистов тыла

В частности, отрабатывается весь спектр задач всестороннего материально-технического обеспечения по снятию с хранения вооружения и военной техники для передачи ее в состав действующих подразделений.

В Сибири, Поволжье и на Урале во всестороннем обеспечении практических действий войск в рамках внезапной проверки боеготовности задействованы 16 тыс. военнослужащих подразделений тыла и 6 тыс. единиц военной и специальной техники Центрального военного округа (ЦВО).

На базе развернутых подвижных ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских уже восстановили около 200 условно неисправных единиц тяжелой гусеничной техники.

В районах расположения войск организовали пункты питания, развернуто более 70 средств продовольственных служб и бытового обслуживания военнослужащих с использованием мобильных полевых бань и душевых. Также военнослужащие отрабатывают нормативы по развертыванию и приведению в эксплуатацию полевых механизированных хлебозаводов (17 ПХЗ) и банно-прачечных пунктов (208 БПП).

На аэродромах и в районах сосредоточения военнослужащие развернули современные полевые автомобильные средства заправки и транспортировки горючего (АСЗТГ) для обеспечения техники топливом при совершении маршей.

В ходе учений специалисты отрабатывают весь спектр задач всестороннего материально-технического обеспечения по снятию с хранения вооружения и военной техники для передачи ее в состав действующих подразделений.