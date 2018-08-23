Прошу посадку. На шоссе

Чрезвычайно сложный и в то же время очень зрелищный элемент техники пилотирования выполнили летчики на масштабном тыловом учении, которое под руководством замминистра обороны Дмитрия Булгакова сейчас проходит на Дальнем Востоке.

Четыре штурмовика Су-25СМ с пятиминутным интервалом сели на автотрассу под Хабаровском . Затем под прикрытием вертолетов туда же приземлился военный транспортник Ан-26. По сценарию маневров, два с половиной километра автомобильного шоссе временно превратились во взлетно-посадочную полосу. А территория вдоль нее — в полевой аэродром. Для большего правдоподобия тыловики развернули на местности склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, всю необходимую аэродромную инфраструктуру.

Приземлившиеся самолеты быстро заправили авиационным керосином и другими компонентами, затем штурмовики и транспортник вновь поднялись в небо с необычной полосы. Причем экипаж Ан-26 выполнил посадку и взлет с автотрассы впервые в истории наших Воздушно-космических сил.

В боевой обстановке может случиться так, что базовый аэродром окажется непригодным для приземления истребителя или бомбардировщика. Пилотам придется сажать машины на неподготовленную полосу. В качестве таковой как раз может служить автотрасса. Поэтому летчики в мирное время отрабатывают сложный маневр. Правда, случается это нечасто, и выполняют его самые подготовленные экипажи.

Вот и эпизод под Хабаровском был разыгран так, что все его элементы напоминали боевые действия. За нашими самолетами якобы погнался истребитель противника, который в момент приземления, заправки и старта машин попытался атаковать полевой аэродром. А на земле объект подвергся нападению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Атаку с неба весьма успешно отбили расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». «Диверсантам» дали достойный отпор подразделения военной полиции и экстренно поднятые в воздух вертолеты.