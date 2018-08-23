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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принимает участие в мероприятиях Военно-технического форума «Армия-2018»
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Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принимает участие в мероприятиях Военно-технического форума «Армия-2018» 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году на МВТФ «Армия-2018» выставочная экспозиция научной деятельности академии представлена 14 экспонатами.
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого принимает участие в главном событии года для профессионалов оборонного и военного дела — Военно-техническом форуме «Армия-2018».
В этом году на МВТФ «Армия-2018» выставочная экспозиция научной деятельности академии представлена 14 экспонатами. Все они основаны на изобретениях, патенты на которые получены в 2017-2018 годах, или на заявках на изобретение, поданных в текущем году. Среди них — «Роботизированная следящая система технического зрения», «Досмотровый металлоискатель с использованием системы повышенной дискриминации», «Устройство для передачи многофазной системы напряжений по оптоволоконной линии», «Устройство автоматического сопровождения динамических систем» и другие технические инновационные новинки.
В рамках научно-деловой программы форума представителями академии проведены круглые столы по актуальным вопросам реализации концепции развития и применения робототехнических комплексов военного назначения в интересах Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а также обсуждены актуальные проблемы обеспечения живучести ракетных комплексов в условиях применения противником современных типов вооружений.
В мероприятиях приняли участие более 150 представителей от 86 организаций оборонно-промышленного комплекса, научно–исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации и учебных заведений России.
Специалисты академии и филиала принимают активное участие в демонстрации современной военной техники и представляют на открытых площадках форума отдельные агрегаты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», в том числе автономную пусковую установку и технику обеспечивающую безопасность боевых ракетных комплексов как на марше, так и в районе дислокации: боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М», машину инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ) и машину дистанционного разминирования «Листва».
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