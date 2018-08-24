На МВТФ «Армия-2018» в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре общественную безопасность обеспечат подразделения военной полиции ЦВО

Совместно с органами МВД они будут осуществлять пропускной режим через металлодетекторы и проводить досмотровые мероприятия транспортных средств в целях исключения провоза запрещенных предметов.

Екатеринбурге и Общественную безопасность и правопорядок обеспечат подразделения военной полиции в Новосибирске Самаре в ходе проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018».

С целью безопасности мероприятия более 150 военнослужащих военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) будут осуществлять патрулирование в местах массового скопления людей. Совместно с правоохранительными органами МВД они будут осуществлять пропускной режим через металлодетекторы и проводить досмотровые мероприятия всех транспортных средств в целях исключения провоза запрещенных предметов. Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) обеспечат безопасность дорожного движения военной техники и автотранспорта в близи мест проведения форума «Армия-2018».

Военно-технический форум будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов. В нем могут принять участие все желающие.