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На МВТФ «Армия-2018» в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре общественную безопасность обеспечат подразделения военной полиции ЦВО
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На МВТФ «Армия-2018» в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре общественную безопасность обеспечат подразделения военной полиции ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Совместно с органами МВД они будут осуществлять пропускной режим через металлодетекторы и проводить досмотровые мероприятия транспортных средств в целях исключения провоза запрещенных предметов.
Общественную безопасность и правопорядок обеспечат подразделения военной полиции в Новосибирске, Екатеринбурге и Самаре в ходе проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018».
С целью безопасности мероприятия более 150 военнослужащих военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) будут осуществлять патрулирование в местах массового скопления людей. Совместно с правоохранительными органами МВД они будут осуществлять пропускной режим через металлодетекторы и проводить досмотровые мероприятия всех транспортных средств в целях исключения провоза запрещенных предметов. Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) обеспечат безопасность дорожного движения военной техники и автотранспорта в близи мест проведения форума «Армия-2018».
Военно-технический форум будет проходить ежедневно с 9 до 18 часов. В нем могут принять участие все желающие.
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