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На МВТФ «Армия-2018» награждены авторы лучших инновационных проектов
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На МВТФ «Армия-2018» награждены авторы лучших инновационных проектов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году лауреатами конкурса стали представители Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота и Ракетных войск стратегического назначения.
В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» награждены победители конкурса «Прорыв в будущее» в номинации «Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2018». В этом году лауреатами конкурса стали представители Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и Ракетных войск стратегического назначения.
В конкурсе участвовали 68 инновационных проектов, представляющих интерес для Вооруженных Сил России. Работы были представлены из Москвы, Смоленска, Санкт-Петербурга, Рязани, Череповца, Кирова, Воронежа, Серпухова, Казани, Балашихи, Новосибирска, Ярославля, Калининграда. При этом 51 работа поступила из учебных заведений Минобороны РФ, 14 работ представлены на конкурс сотрудниками научных организаций МО РФ и еще три работы выполнены операторами научных рот.
Основу проектов составили работы в области механики, радиотехники, радиоэлектроники, средств контроля, IT-технологий, тренажерных комплексов, которые включают диапазон от научных исследований до образцов изделий.
Победителем конкурса стал инновационный проект «Аппаратно-программный комплекс оценки лазерных систем наведения высокоточного оружия на помехоустойчивость». Дипломом и кубком награжден авторский коллектив Военно-воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
2 место в конкурсе занял инновационный проект «Создание современных высокопроизводительных аппаратных средств передачи информации с обеспечением ее комплексной защиты от помех, несанкционированного доступа, иностранных технических разведок и информационно-технических воздействий». Дипломом и кубком награжден авторский коллектив 4 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России.
По итогам конкурса 3 место присуждено инновационному проекту «Перспективный самоходный навигационно-метеорологический комплекс обеспечения морской десантной операции». Дипломом и кубком награжден автор проекта
капитан 2 ранга Галкин Илья Алексеевич, Военно-морская академия им. Адмирала Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
Организатором конкурса уже третий год подряд является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ. За это время в адрес организатора поступило свыше 200 заявок на рассмотрение инновационных проектов, которые представляют интерес для Вооруженных Сил России.
Конкурс проводится с целью выявления талантливых специалистов Минобороны РФ, создания условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при решении актуальных для ВС РФ задач, а также повышения активности субъектов инновационной деятельности.
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