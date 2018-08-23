Счет на секунды: как военные медики ВВО спасают жизни тяжело раненым бойцам

Мероприятия проходят на полигоне Цугол в Забайкальском крае

На полигоне Цугол в Забайкальском крае в рамках внезапной проверки боеготовности войск проходят учения военных медиков.

По легенде учений, что военнослужащие должны будут принять около 200 раненых различной степени тяжести. Пострадавших везут сразу около двух десятков машин.

Затем специалисты медицинского отряда специального назначения проводят сортировку пострадавших. Почти всегда, жизнь тяжело раненного зависит от правильности и быстроты действий полевого врача.

В приемном отделении они находятся считанные минуты, и врачи уносят их в реанимацию, где и проводятся срочные операции, где счет идет уже не на минуты, а на секунды.

«Больные доставляются к нам в шоковом состоянии и перед тем как их оперировать, необходимо стабилизировать их состояние», — начальник группы реанимации МОСН Дмитрий Ковальчук

За 16-часовую смену медицинский отряд специального назначения, может провести около 130 операций разной сложности.

Медицинский отряд из Читы получил свой боевой опыт еще в Сирии . На территории этой страны российскими врачами было сделано сотни сложнейших операций.

Затем, после короткого марша, военнослужащие грузят раненых в военно-транспортный самолет Ан-26 и увозят в глубокий тыл.