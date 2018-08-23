ВКС и Росавиация совершенствуют взаимодействие в контроле воздушного пространства

Об этом было заявлено на конференции МВТФ «Армия-2018», на которой были рассмотрены вопросы обмена информацией радиолокационного и диспетчерского контроля воздушного пространства, а также функции, осуществляемые органами ПВО.

Воздушно-космические силы провели конференцию по актуальным вопросам контроля воздушного пространства России в современных условиях в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018».

«Площадь воздушного пространства России превышает 25 миллионов квадратных километров, а протяженность воздушных трасс составляет свыше 500 тысяч километров, из которых более 150 тысяч километров являются международными трассами, — отметил в своем выступлении заместитель начальника Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова по учебно-научной работе генерал-майор Андрей Гончаров . — При этом интенсивность воздушного движения в прошлом году составил более 1,5 миллиона воздушных судов в год и до 5,5 тысяч полетов в сутки. А ежегодный прирост данной величины прогнозируется в среднем на уровне 12-13%».

В ходе заседания, в котором приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны РФ , главного командования и вузов Воздушно-космических сил, а также Федерального агентства воздушного транспорта и предприятий ОПК, были рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией радиолокационного и диспетчерского контроля воздушного пространства, а также функции, осуществляемые органами ПВО в автоматизированном режиме.

«Развитие технологий беспилотных авиационных систем в ближайшие годы позволяет ожидать как взрывного роста числа использования такими системами воздушного пространства, так и роста числа связанных с ними нарушений порядка использования воздушного пространства. При этом контроль воздушного пространства является одной из задач боевого дежурства по ПВО, организуется с целью обеспечения защиты и охраны госграниц России в воздушной сфере и решается дежурными по ПВО силами ВС РФ. Одной из основных задач, которые решают дежурные по ПВО подразделения, — выявление воздушных судов–нарушителей порядка использования воздушного пространства России и нарушителей правил пересечения госграницы РФ», — подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.

Завершился круглый стол рассмотрением предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере деятельности.