Ещё
ВКС и Росавиация совершенствуют взаимодействие в контроле воздушного пространства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВКС и Росавиация совершенствуют взаимодействие в контроле воздушного пространства 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом было заявлено на конференции МВТФ «Армия-2018», на которой были рассмотрены вопросы обмена информацией радиолокационного и диспетчерского контроля воздушного пространства, а также функции, осуществляемые органами ПВО.
Воздушно-космические силы провели конференцию по актуальным вопросам контроля воздушного пространства России в современных условиях в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018».
«Площадь воздушного пространства России превышает 25 миллионов квадратных километров, а протяженность воздушных трасс составляет свыше 500 тысяч километров, из которых более 150 тысяч километров являются международными трассами, — отметил в своем выступлении заместитель начальника Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова по учебно-научной работе генерал-майор Андрей Гончаров. — При этом интенсивность воздушного движения в прошлом году составил более 1,5 миллиона воздушных судов в год и до 5,5 тысяч полетов в сутки. А ежегодный прирост данной величины прогнозируется в среднем на уровне 12-13%».
В ходе заседания, в котором приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны РФ, главного командования и вузов Воздушно-космических сил, а также Федерального агентства воздушного транспорта и предприятий ОПК, были рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией радиолокационного и диспетчерского контроля воздушного пространства, а также функции, осуществляемые органами ПВО в автоматизированном режиме.
«Развитие технологий беспилотных авиационных систем в ближайшие годы позволяет ожидать как взрывного роста числа использования такими системами воздушного пространства, так и роста числа связанных с ними нарушений порядка использования воздушного пространства. При этом контроль воздушного пространства является одной из задач боевого дежурства по ПВО, организуется с целью обеспечения защиты и охраны госграниц России в воздушной сфере и решается дежурными по ПВО силами ВС РФ. Одной из основных задач, которые решают дежурные по ПВО подразделения, — выявление воздушных судов–нарушителей порядка использования воздушного пространства России и нарушителей правил пересечения госграницы РФ», — подчеркнул генерал-майор Андрей Гончаров.
Завершился круглый стол рассмотрением предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере деятельности.
ТК «Звезда»: последние новости
Пакет контрактов Минобороны РФ на «Армии-2018» превысил 130 млрд рублей Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 произведут 30 залпов во время салюта в Курске На земле и в воздухе: лучшие кадры второго дня внезапной проверки войск РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева потеряли503
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова48
Смерть перечеркнула планы Степаненко9
Волочкову срочно госпитализировали114
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»601
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение