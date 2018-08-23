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Минобороны РФ определится с закупками Ил-114 до конца года
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Минобороны РФ определится с закупками Ил-114 до конца года 

ТАСС 55 минут назад
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца года решит, будет ли оно закупать турбовинтовой самолет Ил-114. Об этом в четверг заявил заместитель главы ведомства Алексей Криворучко на форуме «Армия-2018».
"Машина тоже эта востребована, она нужна Вооруженным силам. Я думаю, в течение буквально трех-четырех месяцев мы на эти вопросы ответим, сейчас идет обсуждение, есть ряд вопросов технических, требующих решения, но сейчас эта работа организована", — сказал он в эфире телеканала «Звезда».
Пассажирский самолет Ил-114 был разработан в 1980-е, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. На программу производства Ил-114 в России планируется выделить около 50 млрд рублей из бюджета (до 2025 года). На базе лайнера предполагается создать медицинский, разведывательный, патрульный и противолодочный самолеты.
Накануне начальник Морской авиации ВМФ России Игорь Кожин заявил, что военные планируют использовать Ил-114, в частности, как патрульный самолет ближней морской зоны.
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