БТР, «Тигры» и гибридные багги: на форуме «Армия-2018» показали технику в действии

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» проходят динамические показы.

В рамках военно-технического форума «Армия-2018» проходят динамические показы. Бронетехника и пехота сражается с уловными противником на подмосковном полигоне Алабино.

На военном шоу «Вежливые люди» можно увидеть новейшие БТР, бронеавтомобили «Тигры» и продвинутые гибридные багги и многое другое.

Багги «Эскадрон», презентованный на форуме, идеально подойдет для десантно-штурмовых подразделений. Он предназначен для быстрой переброски тактических групп.

Тем временем «Вежливые люди» разыгрывает водный сценарий. Реку форсирует вездеход «Шерп», его огромные шины играючи преодолеют не только бездорожье, в том числе сугробы и болота.

Но это машины будущего, еще не принятые на вооружение. Настоящее российской армии — это еще одна машина воздушно-десантных войск — БТР-МДМ «Ракушка».

Динамический показ — это не только возможность оценить перспективные образцы военной техники для нашей армии. К каждому образцу внимательно приглядываются иностранные делегации из 102 стран.