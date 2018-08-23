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БТР, «Тигры» и гибридные багги: на форуме «Армия-2018» показали технику в действии
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БТР, «Тигры» и гибридные багги: на форуме «Армия-2018» показали технику в действии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» проходят динамические показы.
В рамках военно-технического форума «Армия-2018» проходят динамические показы. Бронетехника и пехота сражается с уловными противником на подмосковном полигоне Алабино.
На военном шоу «Вежливые люди» можно увидеть новейшие БТР, бронеавтомобили «Тигры» и продвинутые гибридные багги и многое другое.
Багги «Эскадрон», презентованный на форуме, идеально подойдет для десантно-штурмовых подразделений. Он предназначен для быстрой переброски тактических групп.
Тем временем «Вежливые люди» разыгрывает водный сценарий. Реку форсирует вездеход «Шерп», его огромные шины играючи преодолеют не только бездорожье, в том числе сугробы и болота.
Но это машины будущего, еще не принятые на вооружение. Настоящее российской армии — это еще одна машина воздушно-десантных войск — БТР-МДМ «Ракушка».
Динамический показ — это не только возможность оценить перспективные образцы военной техники для нашей армии. К каждому образцу внимательно приглядываются иностранные делегации из 102 стран.
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