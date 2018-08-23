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Артиллеристы ВВО приступили к выполнению стрельб на полигонах с применением новых огневых способов поражения противника
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Артиллеристы ВВО приступили к выполнению стрельб на полигонах с применением новых огневых способов поражения противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В стрельбах принимают участие более 1000 военнослужащих ВВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в частности, самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град».
Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) в ходе внезапной проверки боеготовности завершили марши на полигоны в Еврейской автономной и Амурской областях, а также Хабаровском крае, после чего приступили к практическим стрельбам.
На полигонах военнослужащие отрабатывают задачи с построением разведывательно-огневых контуров и других новых способов огневого поражения условного противника.
Для разведки целей и корректирования стрельбы артиллерии активно применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Элерон». Подразделения после каждой выполненной огневой задачи выполняют смену огневой позиции для ухода от ответного удара. Большое внимание также уделяется маскировке.
В стрельбах принимают участие более 1000 военнослужащих ВВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в частности, самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», а также самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С» и минометы «Сани».
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