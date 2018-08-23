Артиллеристы ВВО приступили к выполнению стрельб на полигонах с применением новых огневых способов поражения противника

В стрельбах принимают участие более 1000 военнослужащих ВВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в частности, самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град».

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) в ходе внезапной проверки боеготовности завершили марши на полигоны в Еврейской автономной и Амурской областях, а также Хабаровском крае , после чего приступили к практическим стрельбам.

На полигонах военнослужащие отрабатывают задачи с построением разведывательно-огневых контуров и других новых способов огневого поражения условного противника.

Для разведки целей и корректирования стрельбы артиллерии активно применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Элерон» . Подразделения после каждой выполненной огневой задачи выполняют смену огневой позиции для ухода от ответного удара. Большое внимание также уделяется маскировке.

В стрельбах принимают участие более 1000 военнослужащих ВВО, задействовано около 400 единиц военной техники, в частности, самоходные гаубицы «Гвоздика», «Акация», «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», а также самоходные противотанковые комплексы «Штурм-С» и минометы «Сани».