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Строевой смотр. «Армия-2018»: сила, мощь и грозная красота русского оружия
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Строевой смотр. «Армия-2018»: сила, мощь и грозная красота русского оружия 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 26 000 образцов современных вооружений и военной техники демонстрируют Министерство обороны России, 1500 отечественных и иностранных разработчиков и производителей на IV Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» и Неделе национальной безопасности в подмосковном Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот».
Просто классика жанра: на защите Родины — три богатыря. Только сегодня легендарных Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича заменили новейшие боевые машины. И редкий участник и гость выставки военных достижений современной России может пройти мимо танка Т-14 «Армата», боевой машины пехоты «Курганец-25» и бронетранспортера «Бумеранг», чтобы не замереть на минуту в тени их грозной боевой мощи. А военные атташе из стран «вероятного супостата» — так те просто общелкиваются затворами фотоаппаратов, снимая русских железных монстров со всех ракурсов.
Клацайте, господа, фотовспышками и зубами. Что еще остается делать, если вы уже прощелкали возрождение боевой мощи самой непокорной на свете страны?
Эту «Сосну» ничем не «вырубишь»
«Сегодня мы представляем около 26 000 единиц военной продукции, — сказал на торжественной церемонии открытия МВТФ-2018 министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. — Это техника, вооружение, это то, что необходимо для обеспечения безопасности на море, в воздухе, на земле».
Глава военного ведомства нашей страны особо подчеркнул, что большая часть из того, что представлено на «Армии-2018», проверено в реальных боевых условиях в борьбе с международным терроризмом. Оружие не только подтвердило свои характеристики, но и показало, что российская промышленность вышла на самый современный, высокий уровень.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Президент Российской Федерации Владимир Путин, из послания Федеральному Собранию, 1 марта 2018 года:
— В последние годы проведена огромная работа по укреплению армии и флота. Оснащенность Вооруженных сил современным оружием возросла в 3,7 раза. На вооружение принято более 300 новых образцов военной техники… Количество носителей высокоточного оружия большой дальности увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — более чем в 30 раз…
…Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять: у нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть: растущая военная мощь России — это надежная гарантия мира на нашей планете.
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