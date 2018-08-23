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Зенитчики ЦВО в ходе учения в Сибири отразили нападение беспилотных летательных аппаратов условного противника
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Зенитчики ЦВО в ходе учения в Сибири отразили нападение беспилотных летательных аппаратов условного противника 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЦВО также отработали действия по уничтожению крылатых ракет с помощью тренажеров стрельбы из ПЗРК «Игла».
Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, в ходе бригадного тактического учения, которое проходит в рамках внезапной проверки боеготовности, отработали уничтожение ударных беспилотных летательных аппаратов и самолётов условного противника.
По замыслу учения, расчетам зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» была поставлена задача занятия позиции для обороны и маскировки боевых машин. Военнослужащим предстояло обнаружить ударные беспилотные летательные аппараты и самолёты «противника», находившиеся на разных высотах, выполнить уничтожение объектов электронными пусками ракет. Кроме того, зенитчики отработали действия по уничтожению крылатых ракет с помощью тренажеров стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Различные виды мишеней находились на удалении до 3 км.
К учению на полигоне Бийский привлечены около 1000 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной техники.
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