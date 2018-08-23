Российские двигатели Ми-26 оставят Украину наедине с Китаем

Замена украинских двигателей на вертолетах Ми-26 более мощными российскими аналогами снимет зависимость РФ в этой отрасли. ‍ Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал военный эксперт, специалист в области вертолетостроения Дмитрий Дрозденко.

"Вся индустрия вертолетостроения, равно как и другие отрасли промышленности, изначально развивались не в Российской части Советского Союза (РФСР), а в разных частях СССР. Так Украина стала одной из высокоразвитых и высокотехнологических республик — там собирали корабли, танки и многое другое. В том числе, двигатели для вертолетов — КБ по их производству ныне известно как завод «Мотор Сич» . После распада СССР Россия стала теперь уже покупать у Украины необходимые комплектующие.

Предположить, что в соседней стране произойдет нечто подобное событиям в Киеве 2014 года могли разве что директор ЦРУ , потому заранее никто о создании своего производства в РФ не думал. Было удобно: часть двигателя вертолета производил «Мотор Сич», остальное доделывало российское предприятие «Климов» — это была экономически оправданная кооперация. После Майдана власти в Киеве ввели запрет на поставку Москве военной продукции, и новые российские вертолеты остались без «сердец», — отмечает аналитик.

Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) сообщили, что украинский двигатель на вертолете Ми-26 заменят на российский в течение пяти лет. «Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — заявили в ОДК. При этом новые установки получат возможность серьезного форсирования мощности.

"Кооперация в рамках нескольких стран — это нормально, пожалуй, нет в мире государств, которые могли бы полностью обеспечить весь цикл работ по созданию и эксплуатации современного вертолета. Исключение, разве что, США . Современные реактивные двигатели же и вовсе могут создавать считанные страны — Америка, Великобритания , Россия, частично Германия и Украина. Последняя двигателей нас уже лишила, изделия остальных мы не можем использовать в нашей продукции двойного назначения — каждое из государств в любой момент может последовать примеру Киева.

Потому перед российским «Климовым» сейчас стоит невероятно сложная конструкторская и производственная работа — разработать, изготовить, испытать полноценный современный двигатель. Но это вопрос национальной безопасности. При этом накопленный опыт в вертолетостроении делает поставленную задачу решаемой. Пусть и в пятилетний срок", — подчеркивает специалист.

Окончательное «прощай» Украине

Ми-26 (в кодификации НАТО : Halo) — советский и российский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт. Это крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт. Серийно производится на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» . На вертолетах Ми-26 традиционно устанавливали украинские двигатели Д-136. На прошлой неделе созданный для российских ВКС модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В совершил первый полет.

По предварительным данным, российский двигатель ПД-12В расширит условия базирования вертолета. Расход топлива машины снизится, ресурс двигателя будет увеличен. При модернизации Ми-26Т2В уже удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны. В госпрограмме вооружения РФ на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно этой модификации.

"Украинский «Мотор Сич», конечно, потерял серьезные заказы от России на двигатели после распоряжения Киева о разрыве кооперации, а значит, лишился серьезной статьи доходов. Но фатальной для завода эта потеря станет вряд ли. Среди клиентов предприятия традиционно значится Китай , который закупал как готовые двигатели, так и технологии. Отказ от российского рынка был чистой воды политикой, за которое предприятие расплатится живыми деньгами.

И когда Ми-26, а также другие отечественные модели винтокрылых машин получат российские двигатели, это станет окончательным разрывом зависимости отрасли от Украины. Вертолеты, за исключением моторов, полностью проектировались и собирались на нашей территории. Из авиации на Украине в принципе остался только «Мотор Сич», КБ «Антонова» и КБ «Южное» — узкий спектр военных ракет.

Ми-26 — вертолет тяжелого класса, это очень востребованная машина. Аналогов ей в мире просто нет. Первый «конкурент» только строится — это совместная разработка России и Китая, все остальные машины в мире по техническим параметрам существенно уступают", — заключает Дмитрий Дрозденко.