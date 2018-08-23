Россия нашла замену украинским двигателям «Мотор Сич»

«Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ПД-12В, разрабатываемый пермским «Авиадвигателем» , обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.