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Россия нашла замену украинским двигателям «Мотор Сич»
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Россия нашла замену украинским двигателям «Мотор Сич» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двигатель Д-136 производства украинского предприятия «Мотор Сич», устаовленный на самый тяжелый в мире серийный вертолет Ми-26, в 2023 году будет заменен российским аналогом ПД-12В, сообщил РИА Новости представитель «Объединенной двигателестроительной корпорации».
«Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что ПД-12В, разрабатываемый пермским «Авиадвигателем», обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.
Авиационный турбовальный двигатель Д-136, разработанный в 1970-х годах «Ивченко-Прогресс» (Запорожье), с 1982 года серийно выпускается запорожским предприятием «Мотор Сич».
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