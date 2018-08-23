Военнослужащие медицинского отряда спецназа ВВО отработали эвакуацию условно раненных в рамках проверки боеготовности войск ВВО

Мероприятие проводилось в рамках тактико-специального учения, которое проходит на полигоне Цугол в Забайкальском крае

Сводный медицинский отряд специального назначения (МОСН) Восточного военного округа задействован в тактико-специальном учении на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

Военнослужащие МОСН уже отработали распределение условно раненых по степеням тяжести ранений, оказали первую медицинскую помощь и осуществили эвакуацию определенных категорий раненых на транспортном самолёте Ан-26 и вертолёте Ми-8АМТШ со встроенным медицинским модулем.

В ходе учения по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненых задействованы все подразделения медицинского отряда, в частности, эвакуационное, хирургическое, лабораторное отделения и отделение реанимации и интенсивной терапии.

Стоит отметить, что медицинский отряд специального назначения ВВО способен выполнять около 130 хирургических операций на 16 часовую смену.