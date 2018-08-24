Су-24 нанесли удар по «противнику» в Заполярье

Су-24 нанесли массированный удар по «противнику» в Заполярье

В маневрах участвовали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота провели учения на полигоне Лумбовка на Кольском полуострове. Об этом сообщила "Звезде" пресс-служба Северного флота.

В ходе маневров по прицельному бомбометанию летчики отработали учебно-боевые задачи по поражению защищенных командных пунктов условного противника. Всего в учениях было задействовано восемь самолетов.

Кроме выполнения боевых упражнений на полигоне экипажи отработали задачи по обнаружению наземных целей и наведению на них оружия в условиях аэрозольного противодействия. Они были выполнены во время проведения учения по аэрозольной маскировки Североморска , являющегося главной базой Северного флота.

Эскадрилья Су-24 имитировала массированное нападение с воздуха на объекты военной инфраструктуры. При этом летчики оценили качество дымовой завесы, общая площадь которой составила более двадцати квадратных километров.