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Су-24 нанесли удар по «противнику» в Заполярье
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Су-24 нанесли массированный удар по «противнику» в Заполярье 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В маневрах участвовали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота провели учения на полигоне Лумбовка на Кольском полуострове. Об этом сообщила "Звезде" пресс-служба Северного флота.
В ходе маневров по прицельному бомбометанию летчики отработали учебно-боевые задачи по поражению защищенных командных пунктов условного противника. Всего в учениях было задействовано восемь самолетов.
Кроме выполнения боевых упражнений на полигоне экипажи отработали задачи по обнаружению наземных целей и наведению на них оружия в условиях аэрозольного противодействия. Они были выполнены во время проведения учения по аэрозольной маскировки Североморска, являющегося главной базой Северного флота.
Эскадрилья Су-24 имитировала массированное нападение с воздуха на объекты военной инфраструктуры. При этом летчики оценили качество дымовой завесы, общая площадь которой составила более двадцати квадратных километров.
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