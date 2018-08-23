Бомбардировочная авиация Северного флота отработала поражение защищённых командных пунктов условного противника

Попутно лётчики оценили качество постановки дымовой завесы, общая площадь которой составила более двадцати квадратных километров.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по поражению защищённых командных пунктов условного противника. Прицельное бомбометание лётчики отработали на полигоне Лумбовка на Кольском полуострове. В учении было задействовано восемь самолётов.

Помимо выполнения боевых упражнений на полигоне, экипажи бомбардировщиков отработали задачи по обнаружению наземных целей и наведению на них оружия в условиях аэрозольного противодействия.