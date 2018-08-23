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Бомбардировочная авиация Северного флота отработала поражение защищённых командных пунктов условного противника
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Бомбардировочная авиация Северного флота отработала поражение защищённых командных пунктов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Попутно лётчики оценили качество постановки дымовой завесы, общая площадь которой составила более двадцати квадратных километров.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по поражению защищённых командных пунктов условного противника. Прицельное бомбометание лётчики отработали на полигоне Лумбовка на Кольском полуострове. В учении было задействовано восемь самолётов.
Помимо выполнения боевых упражнений на полигоне, экипажи бомбардировщиков отработали задачи по обнаружению наземных целей и наведению на них оружия в условиях аэрозольного противодействия.
Эти задачи были выполнены во время проведения учения по аэрозольной маскировки главной базы Северного флота — Североморска. Эскадрилья Су-24 имитировала массированное нападения с воздуха на объекты военной инфраструктуры. Попутно лётчики оценили качество постановки дымовой завесы, общая площадь которой составила более двадцати квадратных километров.
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