Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 произведут 30 залпов во время салюта в Курске

Накануне на базе ракетного соединения ЗВО с салютными расчетами были проведены тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийских расчетов.

Сегодня в Курске в честь 75-й годовщины со Дня победы советских войск на Курской дуге артиллерийские расчеты Западного военного округа дадут 30 праздничных залпов. Для салюта, который начнется в 22:00, будут использованы 122-мм гаубицы Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Об этом сообщил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев.

В обеспечении проведения салюта будет задействовано более 30 военнослужащих.

Накануне на базе ракетного соединения с салютными расчетами были проведены тренировки, на которых командование высоко оценило подготовку артиллерийских расчетов.

В Курске уже прошел военный парад в честь 75-й годовщины со Дня победы советских войск на Курской дуге. По главной улице города торжественным маршем прошли свыше 1500 военнослужащих частей общевойсковой армии ЗВО, а также военнослужащие других силовых министерств и ведомств, представители юнармейского движения и кадеты. В составе механизированной колонны прошло 75 единиц автобронетанковой техники, современных и перспективных образцов военной техники, поступившие в войска в 2018 году, а также возглавил механизированную колонну танк Победы — Т-34.

В едином строю в небе над Курском прошла и авиационная часть парада — самолеты и вертолеты армейской, оперативно-тактической и армейской авиации: Ми-8, Ми-24, Ка-52, Су-30 СМ, Су-34, Миг-31БМ, Миг-29СМТ, Ан-26.