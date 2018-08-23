В российскую авиабазу Эребуни в Армении прибыло 25 выпускников из военных учебных заведений России

Прибывшие прапорщики и офицеры проходят адаптацию к высокогорным условиям местности, знакомятся с историей, культурой и традициями соединения и региона.

На российскую авиационную военную базу Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированную в Армении , прибыло 25 выпускников из различных военных учебных заведений России . В текущем году прибыло на вакантные должности 11 младших офицеров и 14 прапорщиков — от техника до летчика истребителя.

Прибывшие прапорщики и офицеры проходят адаптацию к высокогорным условиям местности, знакомятся с историей, культурой и традициями соединения и региона. Командование воинской части оказывает им помощь в становлении.

Организовано решение социальных вопросов по трудоустройству членов их семей, предоставлению служебного жилья и мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях.