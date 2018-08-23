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На полигоне «Рощинский» пройдет военно-технический форум «Армия-2018»
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На полигоне «Рощинский» пройдет военно-технический форум «Армия-2018» 

Волга Ньюс 1 час назад
В рамках форума все желающие смогут посетить выставку вооружения, военной и специальной техники, стрелкового и холодного оружия, военного снаряжения и боевой экипировки, исторического стрелкового оружия, а также ознакомиться с экспозицией походного музея Дома офицеров Самарского гарнизона «Боевая летопись Краснознаменного Центрального военного округа».
Гостям покажут огневые и ходовые возможности средств вооружения, военной и специальной техники, стрелкового оружия.
Военный комиссариат Самарской области организует пункт отбора военнослужащих для прохождения военной службы по контракту.
Время работы форума: ежедневно с 11.00 до 15.00.
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