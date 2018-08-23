Около 30 самолетов Центрального военного округа переброшены на учения «Восток-2018» 

ТАСС, 23 августа. Около 30 единиц оперативно-тактической авиации Центрального военного округа переброшены на оперативные аэродромы на востоке России для участия в учениях «Восток-2018». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа.
"Бомбардировщики Су-24, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и штурмовики Су-25 из Челябинской области, Пермского и Красноярского краев перебазированы на оперативные аэродромы Восточного военного округа для участия в маневрах «Восток-2018». В общей сложности около 30 единиц авиатехники", — сказали в пресс-службе.
Экипажи самолетов преодолели более 4 тыс. км, совершив несколько дозаправок на аэродромах в Новосибирской области и Красноярском крае.
Учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Они станут беспрецедентными по масштабам, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В учениях примут участие военные из Китая и Монголии.