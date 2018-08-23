В небе только военные: из-за полётов истребителей новосибирские рейсы отправили в Барнаул

Вечером в четверг, 23 августа, над Новосибирском участились полёты самолетов Минобороны — из-за этого несколько рейсов улетели на запасной аэродром в Барнаул

По наблюдению корреспондента НГС, полёты начались после 19:00 — истребители и бомбардировщики заходят на посадку в аэропорт Толмачёво практически каждые пять минут.

В то же время на табло новосибирского аэропорта вечером появилась информация о задержках прибытия нескольких рейсов.

Военная авиация использует первую взлётно-посадочную полосу вместе с обычными пассажирскими самолётами, в то время как второй пользуются только гражданская авиация.

В пресс-службе аэропорта Толмачёво от комментариев отказались. В группе информационного обеспечения Центрального военного округа корреспонденту НГС подтвердили, что полёты боевой авиации связаны с проверкой, которая проводится по поручению президента Владимира Путина . «Это в рамках учений. В течение недели эти мероприятия проходят», — сообщили в ЦВО. В то же время перевод гражданских рейсов на другие аэродромы Западной Сибири военные не комментируют.