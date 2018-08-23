В Самарской области пройдет масштабная демонстрационная выставка вооружения и военной техники

На ней будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых — зенитно-ракетный комплекс С-300 и самоходная гаубица «Мста-С».

С 24 по 26 августа в Самарской области на Рощинском полигоне в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» состоится масштабная демонстрационная выставка современного вооружения и военной техники.

На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых — зенитно-ракетный комплекс С-300 и самоходная гаубица «Мста-С». Гости смогут увидеть выполнение стрельб из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия «Хоста». Также будут показаны стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-72, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку «Ратник», ножи разведчиков НРС-2 и «Басурманин».

Гости смогут увидеть первый в регионах Поволжья универсальный мобильный комплекс МКО на базе грузового автомобиля повышенной проходимости КамАЗ с прицепом, который поступил на вооружение по Гособоронзаказу в июле 2018 года. После выставки мобильный пункт будет активно использоваться для отбора на контракт с выездом в села и деревни. Благодаря новой машине жители отдаленных населенных пунктов в регионах Поволжья смогут пройти профессионально-психологический отбор на военную службу по контракту, не выезжая в большие города, где есть соответствующие стационарные места. Комплекс МКО будет развернут на выставке и каждый желающий сможет пройти тестирование. Для этого он оснащен шестью автоматизированными местами тестирования с пропускной способностью 150 кандидатов за 8 часов.

Выставка будет проходить ежедневно с 11 до 15 часов. В ней могут принять участие все желающие.